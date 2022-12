Immer mehr verhaltensauffällige Hunde: Abgebe von Tieren im Weimarer Tierheim deutlich angestiegen

Weimar. Scharfe Kritik am unbesonnen Umgang mit Vierbeinern kommt aus dem Tierheim in Weimar. Nachfolgen der Corona-Pandemie seien deutlich zu spüren.

Die Corona-Pandemie habe im Tierheim in Weimar bisher eine untergeordnete Rolle gespielt. Zumindest, was Menschen anbelangt, die sich im Lockdown Hund oder Katze angeschafft und später festgestellt hatten, dass sie im Alltag nun doch keine Zeit mehr für das Tier haben. Bis jetzt, heißt es aus dem Tierheim in Weimar, aus dem nun scharfe Kritik am unüberlegten Umgang mit den Vierbeinern kommt.

„In der Pandemie wurden unbesonnen Hunde angeschafft, die Tierhalter befassten sich weder mit den Bedürfnissen der Hunde noch mit den speziellen Rasseanforderungen, der Welpenhandel von billig abzugebenden Tieren auf dem Supermarktparkplatz boomte“, teilt Weimars Amtstierärztin Madeleine Spielvogel auf Anfrage mit. Gefragt waren 2020 auch Herdenschutzhunde oder Hütehunde – Rassen, die nicht den ganzen Tag auf dem Sofa schlafen wollen.

„Wegen nicht artgerechter Unterbringung und Haltung sind diese Tiere, deren Ansprüche der Halter nicht erfüllen konnte, aggressiv geworden“, beklagt die Amtstierärzten, spricht von Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden bis hin zu Aggressionen gegenüber Menschen, anderen Tieren oder sich selbst. „Die Zahl der von der Verhaltensnorm abweichenden Hunde steigt langsam aber stetig.“

Derzeit beheimatet das Tierheim elf Hunde, 41 Katzen, vier Vögel, vier Kaninchen sowie je zwei Meerschweinchen und Schlangen. Und hat damit deutlich mehr tierische Bewohner, als sonst. Dass mehr Tiere abgegeben werden, habe auch mit höheren Preisen für Tiernahrung und Tierarzt zu tun.

Die Tiere befinden sich in ganz unterschiedlichen Verfassungen, wenn sie im Tierheim ankommen: „Manche Tiere sind in sehr gutem Zustand, zum Beispiel bei einer Abgabe, weil der Tierhalter ins Pflegeheim muss und sich sonst niemand kümmern kann. Manche Tiere sind in sehr schlechtem Zustand, beispielsweise bei Einzug im Tierschutz oder bei freiwilliger Abgabe der Tiere, wenn der Tierhalter überfordert war.“

Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Auf der anderen Seite wird die Vermittlung von Tieren wegen gestiegener Lebensunterhaltskosten schwieriger. „Aktuell müssen die Kosten für die Versorgung eines Tieres abgewogen werden. Im Moment fällt die Entscheidung dann eher gegen eine Tierhaltung aus oder gegen die Anschaffung eines weiteren Tieres“, so Madeleine Spielvogel. Zudem gehören Tiere nicht unter den Weihnachtsbaum. „Tierhalter sollen sich mit der Haltung und Verantwortung intensiv auseinandersetzen.“ Deswegen gebe es im Weimarer Tierheim vom 15. Dezember bis zum 15. Januar auch einen Vermittlungsstopp, der aber zuvor vereinbarte Vermittlungen nicht betreffe. „Tiere als Geschenke für Kinder oder die Familie werden nicht abgegeben“, betont sie.

Angesprochen auf die steigenden Kosten für Energie, heißt es aus dem Tierheim, dass zwar gespart werde, allerdings beispielsweise Mindesttemperaturen eingehalten werden müssen. Eine Schlange ohne Rotlichtlampe geht nicht. Weiter wird darauf verwiesen, dass trotz gestiegener Preise die Weimarer Spenden bringen würden. Besonderer Dank gelte auch dem Verein Tierheimhilfe Weimar.