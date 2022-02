Impf-Aktion ohne Termin in der Weimarer Grone-Schule

Weimar. Ohne Voranmeldung wird in der Otto-Schott-Straße am 25. Februar das Vakzin von Biontech verabreicht.

Obwohl in Weimar noch keine Termine für Impfungen mit Novavax buchbar sind,hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) für die kommenden Wochen das Impfen ohne Termin samstags im Mon Ami ausgesetzt. Eine solche Aktion bietet sie allerdings an diesem Freitag, 25. Februar, von 12 bis 16 Uhr in Zusammenarbeit mit der Grone-Schule an. An deren Sitz in der Otto-Schott-Straße 2 wird an alle Interessierten ab zwölf Jahren (Minderjährige in Begleitung von Sorgeberechtigten) ohne Termin das Vakzin von Biontech verabreicht. Im Anschluss gibt es gratis Gegrilltes, Kuchen und Getränke.