Impfen ohne Termin in Weimar-West und im Mon Ami

Weimar. Weimar erreicht mit Erfurt zurzeit die beste Quote bei den Erst- und Zweitimpfungen in Thüringen.

Eine zweite Sonder-Impfaktion gegen das Coronavirus findet am Samstag, 28. August, im Bürgerzentrum Weimar-West statt. Es stehen wieder zwei Impfstoffe zur Verfügung; Biontech, wo eine zweite Impfung notwendig ist, sowie das Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss. „Sollte die kalkulierte Menge knapp werden, kann jederzeit neuer Impfstoff nachgeordert werden. Interessierte können gerne den gesamten Zeitraum für einen Besuch nutzen“, betonte Quartiermanager Simon Steinecke.

Gesundheitskarte der Krankenkasse und Impfpass sind mitzubringen

Für die neuerliche Sonder-Impfaktion, die Interessierten von 14 bis 17.30 Uhr zur Teilnahme offen steht, müssen die Gesundheitskarte der Krankenkasse und der Impfpass mitgebracht werden.

Die Aktion „Impfen ohne Termin“ geht zudem am 28. August von 7.30 bis 13.30 Uhr in allen Thüringer Impfstellen weiter, also auch im Weimarer Mon Ami am Goetheplatz. Verabreicht werden dort ebenso Biontech und der Impfstoff von Johnson & Johnson. Zeitgleich gilt das Angebot der Impfstelle am Samstag, 9. September.

Mit einer Quote von 64,4 Prozent bei den Erstimpfungen liegt Weimar thüringenweit gleichauf mit Erfurt an der Spitze. Bei den Zweitimpfungen ist die Landeshauptstadt (62,9 %) laut Gesundheitsministerium mit Stand 23. August nur etwas besser als Weimar mit 61,8 Prozent.