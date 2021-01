Impfzentren im Weimarer Land öffnen erst ab Februar

Die beiden Impfzentren in Apolda und Blankenhain sollen voraussichtlich ab dem 3. Februar ihre Arbeit im Landkreis aufnehmen, erklärte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf Anfrage. Während die mobilen Impfteams bereits in der letzten Dezemberwoche in den Alten- und Pflegeheimen des Kreises mit dem Impfen begonnen hatten, sollen ab Februar alle Menschen über 80 Jahren an der Reihe sein. Insgesamt betrifft dies rund 5800 Männer und Frauen im Landkreis.

Den verzögerten Start begründet eine Sprecherin der KV mit dem derzeitigen Mangel an Impfdosen, weshalb ein durchgängiger Betrieb in den Impfstellen nicht sichergestellt werden kann. Gleichwohl habe man mit Wochenstart mit der Anmeldung für die Impfungen begonnen. Erwartungsgemäß stieß die Kapazität der Hotlines in den ersten Tagen an ihre Grenzen. So musste am Mittwoch bereits die Online-Anmeldung wieder unterbrochen werden und soll erst ab diesen Freitag wieder freigeschalten werden. Weiterhin geschalten bleibt indes die telefonische Anmeldung unter Tel. 03643 / 4950490.

Derweil geht bei der Kassenärztlichen Vereinigung die Vorbereitung zur Eröffnung der beiden Impfzentren im Landkreis voran. Neben der Einrichtung der Zentren bemühe man sich weiterhin um die Rekrutierung vom medizinischen Personal, heißt es auf Nachfrage.