Impro-Theater startet Spielzeit im „Mascha“

Weimar. „Öde und Schriller“ laden für den 29. Oktober ins „Mascha“ an die Weimarer Schützengasse ein.

Zu seiner nächsten Vorstellung, die gleichzeitig der Spielzeitauftakt 2023/24 ist, hat für kommenden Sonntag, 29. Oktober, das Weimarer Improvisationstheater „Öde und Schriller“ um 19.30 Uhr ins Kulturzentrum Mascha an der Schützengasse eingeladen. Der dreimalige Thüringer Improcup-Gewinner (2015, 2016 und 2019) zeigt in 2 x 45 Minuten Spielzeit (inklusive Pause) einen unterhaltsamen Mix aus Schauspiel und Kabarett, Comedy und Poetry sowie Musik und Gesang. Ohne Regisseur, Skript oder Requisiten werden aus den Vorgaben der Zuschauer einmalige Szenen kreiert, die an diesem Abend ihre Premiere und Dernière zugleich feiern. Tickets für 14b Euro (ermäßigt 10) sind im Vorverkauf online unter www.oedeundschriller.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Fünf Freunde – Thomas, Thimo, Richard, Hannes und Peter – haben sich im Jahr 2008 über das Bühnenspiel am jungen Stellwerk-Theater im Weimarer Bahnhof gesucht und gefunden. Kurze Zeit später war das Ensemble „Öde und Schriller“ – in Anlehnung an das große Dichterpaar der Stadt – geboren. Im Lichthaus-Kino feierte das Quintett im Folgejahr der Gründung seine Bühnenpremiere.