Improtheater mit Corona-Abstand in Weimar

Zum Spielzeitauftakt 2020/21 lädt das Improtheater „Öde und Schriller“ am Sonntag, 20. September, 19 Uhr, in das Projekt Eins, Schützengasse 2 in Weimar, ein. Vorgaben der Zuschauer werden zu einem unterhaltsamen Live-Theaterspiel verpackt. Am Klavier begleitet Richard Siedhoff. Wegen der Abstandsregelungen ist der Anzahl die Plätze begrenzt. Karten unter www.kleinkunst-institut.de sowie an der Abendkasse.

