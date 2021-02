In Apolda verletzt durch eine Dachlawine

Durch eine Dachlawine ist ein Passant am Dienstagmittag in Apolda auf Höhe des Gebäudes Bahnhofstraße 21 leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei traf herabstürzender Schnee den Betroffenen am Kopf.

Die Polizei nahm den Vorfall zum Anlass, um nochmals auf die Gefahr hinzuweisen, die in der aktuellen Tauwetterphase durch Schneeabgänge oder abbrechende Eiszapfen ausgeht, wenn sie auf Fußwege oder Straßen fallen.

Elektrowerkzeuge verschwinden

Unbekannte Kriminelle haben in Apolda verschiedene Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 650 Euro entwendet. Wie die Polizei am Mittwoch schilderte, gelangten der oder die Täter zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, durch die offen stehende Haus ins Innere der Lessingstraße 71. Anschließend hätten sie die Zugangstür zu den Kellern aufgebrochen und zwei Vorhängeschlösser von Kellerboxen geknackt.

Waschmaschine gestohlen

In Apolda haben Unbekannte eine Wohnung aufgebrochen und eine Waschmaschine daraus gestohlen. Die Wohnung befindet sich in der Straße Am Heidenberg 107 und ist vom Landratsamt Weimarer Land als Notunterkunft angemietet. Die Tatzeit erstrecke sich von November vorigen Jahres bis 16. Februar, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zum Wert der Maschine waren zunächst keine Angaben möglich.

Betrunken gegen eine Steinmauer

In einer Kurve, die vom Kirschberg in die Zeppelinstraße führt, ist am Dienstagvormittag ein Auto gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Die 49 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Kleinstwagen der Marke Skoda sei nach links von der Fahrbahn abgekommen, meldete die Polizei.

Den Angaben zufolge war die Fahrerin angetrunken.

