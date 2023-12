Guten Morgen, Weimar! In der Falle der Müllwerker

Susanne Seide freut sich übers Schneckentempo

Diese Woche bin ich wieder in der Müllabfuhr-Falle gelandet. Nein, nicht zu Hause, da sind wir erst nächste Woche dran. Aber da geht in der schmalen Straße auch nichts mehr, wenn der Müllwagen um die scharfe Kurve kommt, weil, vorbei kommt dann niemand mehr, der zwei Achsen unterm Sitz hat.

Die allwöchentliche Müllabfuhr-Falle lauerte in der Bertuchstraße, deren unterster Zipfel sich wegen der Einbahnstraßen-Regelung nur erreichen lässt, wenn Mann oder Frau spätestens an der Kreuzung Röhrstraße auf jene abbiegt. Und auch da gilt: Sind die Müllwerker vor einem, gibt es kein Durchkommen.

Ich habe da schon etliche Male stocksaure Autofahrer erlebt, die am liebsten mit dem Auto abgehoben wären, deren Aggressionskurve aber auf jeden Fall ganz weit nach oben geschnellt ist. Ich habe mir in dieser Situation Gelassenheit verschrieben und konnte das Schneckentempo mit zig Stopps diesmal sogar sinnvoll nutzen, um endlich die Kiste auf dem Beifahrersitz meines neuen Wagens aus- und den Inhalt in die verschiedenen Fächer im Wagen einzuräumen. Danke, liebe Müllwerker!