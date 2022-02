Lichthaus Weimar: Buster Keaton und Siedhoff am Flügel

Das Lichthaus-Kino am Kirschberg in Weimar.

Weimar. „Go West“ von Buster Keaton ist am Sonntag, 20. Februar, um 20 Uhr Lichthaus Kino Weimar zu sehen.

Mit „Go West“ von Autor und Regisseur Buster Keaton zeigt das Lichthaus Kino Weimar am Sonntag, 20. Februar, um 20 Uhr wieder einen Klassiker der Stummfilmkomödie, live vertont von Richard Siedhoff am Flügel. Buster Keaton gelingt mit seinem Film die Antwort auf Chaplins Tragikomödien und Harold Lloyds Liebeskomödien. Anstatt das übliche Klischee der weiblichen Hauptrolle zu bedienen, bricht er dieses, indem er ein Tier dafür einsetzt. Als verarmter Außenseiter gelangt Buster auf eine Rinderfarm in den wilden Westen, ist dort als Greenhorn jedoch völlig fehl am Platz. Im Laufe der Zeit verliebt er sich aber in eine rassige, braunäugige Kuh und erkennt für sich, dass diese der beste Freund des Menschen ist.