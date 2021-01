Schöndorf. Umfangreiche Baumfällungen finden ab 27. Januar in der Prinzenschneise bei Schöndorf statt.

In der Prinzenschneise fallen rund 500 Bäume

Umfangreiche Baumfällungen finden ab 27. Januar in der Prinzenschneise bei Schöndorf statt. Auf 500 schätzt der Bad Berkaer Forstamtsleiter Jan Klüßendorf die Zahl vom Winzling bis zum stattlicheren Exemplar. Sie stehen im städtischen Waldstück oberhalb des Wohngebiets. Das Forstamt hatte der Stadt bei einer Begehung empfohlen, die Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit zu entfernen, so Jan Klüßendorf. Dem folgt die Stadt mit der Motorsäge.

Quasi die gesamte Waldstadt ist von einem Streifen Stadtwald umsäumt, ehe dahinter der Staatswald beginnt. Dort, wo ab diesem Mittwoch gefällt wird, seien viele Fußgänger unterwegs, darunter Mädchen und Jungen aus dem angrenzenden Wald-Kindergarten, so Klüßendorf. Zudem liegen in dem Streifen Spielplätze und die Bundesstraße, betonte die Stadt. Sie macht die trockenen Sommer für den schlechten Zustand der Bäume mit verantwortlich. Bei deren Fällung gehe es um die Sicherheit der Passanten.

Auf Kritik stößt das Vorhaben bei der Bürgerinitiative „Pro Ettersberg“. „Der Ettersburger Wald ist ein Erholungswald und kein Holzacker“, heißt im Aufruf zu einer Petition. Die BI behauptet: „Die Fällungen werden dazu führen, dass der Wald weiter ausgedünnt, geschädigt und auf Dauer zerstört wird.“ Sie hat einen Protest-Brief an die Mitglieder von Landtag, Stadtrat und an OB Peter Kleine (parteilos) verfasst. Darin negiert sie den Grund der Verkehrssicherung gebe. Die Stadt indes bleibt bei ihrer Entscheidung, hieß es Dienstag.

Forstamt und BI befinden sich im Dauer-Zwist um die Bewirtschaftung des Ettersberges. Dabei, so Klüßendorf, gehe es nicht allein um die Bäume. So habe die BI das Anlegen weiterer Feuchtbiotope im Staatswald am Kleinen und Großen Ettersberg abgelehnt. Obwohl die Förster damit hätten beweisen wollen, „dass wir nicht nur Holzroder sind“.