In Ehringsdorf fällt die Musikantenscheune

Ehringsdorf. Sie macht einem Neubau des Landesamtes für Archäologie Platz.

Die „Musikantenscheune“ am Anger in Ehringsdorf wird abgerissen. Allerdings will das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie das Gebäude anschließend wieder aufbauen lassen. Dabei soll eine Stützwand dem anliegenden Hainweg mehr Halt geben. Zudem bekommt das Gebäude einen Portalkran, mit dem größere archäologische Fundblöcke in den Bau gehoben und dort zerlegt werden können. – Auch das Nachbargebäude war vom Landesamt bereits erneuert worden.