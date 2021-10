In Legefeld können Kinder wieder Kürbisgesichter schnitzen

Am Freitag findet im Vereinshaus in Legefeld wieder das alljährliche Kürbisschnitzen zu Halloween statt. Das Bild ist ein Archiv-Foto.

Legefeld. Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel und ihr Helferteam bitten um Anmeldung für die Veranstaltung am 22. Oktober.

Auch in diesem Jahr lädt Legefelds Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel wieder zum Kürbisschnitzen ins Vereinshaus ein. Bereits am Freitag, 22. Oktober, können Kinder von sechs bis zwölf Jahren in der Alten Schule in der Legefelder Hauptstraße wieder gruselige Gesichter für das Halloween-Fest schnitzen. Die Kürbisse und das Schnitzwerkzeug werden gestellt.

Mitzubringen ist neben Spaß und Freude etwas Kleingeld für Getränke und kleine Snacks. Kinder unter zwölf Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Möglichkeit zur Anmeldung wurde um einen Tag verlängert. Bei der Veranstaltung gelten die Corona-Schutzmaßnahmen.

Anmeldung bis 21. Oktober unter Telefon: 03643/909032