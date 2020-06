Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In malerischem Dialog mit Goethes Lyrik

Goethes Gedichte bilden bis heute ein Universum von Sprachkraft und metaphorischer Komplexität. Der Berliner Künstler Hans-Jürgen Gaudeck, Jahrgang 1941, spürt Goethes Lyrikklassikern in poetischen Aquarellen nach. In dem jüngst im Steffen-Verlag erschienenen Text-Bild-Band „Es dringen Blüten aus jedem Zweig“ trifft Literatur auf Kunst. Wir sprachen mit Hans-Jürgen Gaudeck.

Nach welchen Prinzipien haben Sie die im Buch enthaltenen Gedichte von Goethe ausgewählt?

Grundsätzlich wähle ich Literatur und so auch die Gedichte von Goethe nach malerischen Kriterien aus. Wesentlich für eine Auswahl sind immer die Stimmungsbilder, die Literatur entfaltet. Atmosphärische Tiefe und Farben der Gedichte, die mich als Aquarellist reizen, mittels Wasser und transparenten Farben in einer malerischen Sprache auf Papier festzuhalten. Immer in der Hoffnung, dass das Gedicht durch meinen malerischen Auftrag sowohl eine optische, als auch eine ästhetische Textur erhält. Da ich einen besonderen emotionalen Zugang zur Natur mit ihrer wunderbaren Ausstrahlung zu jeder Jahreszeit habe, üben diese Gedichte auf mich einen großen Reiz aus, um mit ihnen einen Dialog aufzunehmen. Deshalb boten sich die jahreszeitlichen und auch die landschaftlich geprägten Texte Goethes hierfür besonders an.

Wo fanden Sie den malerischen Zugang zu Goethes Gedichten?

Goethe war ein Reisender, – sowohl in Gedanken als auch im direkten Zugang zum Ort. Seine Italienreise und auch seine Gedankenspiele zum Orient sind besonders hervorzuheben. Da ich auch ein Reisender bin, war der Zugang zu den Gedichten Goethes für mich ein leichter, zumal er in seiner literarischen Niederschrift - sowohl Prosa als auch Gedicht – eine leichte und flüssige Handschrift ausstrahlt. Dies kommt auch meiner Malweise nahe, ein schnelles und flüssiges Aquarell beim Lesen des Gedichtes zu kreieren.

In welchem Zeitraum entstanden die Aquarelle?

Überwiegend im Jahre 2019 während des Lesens von Goethes Gedichten. Es lagen auch bereits vor 2019 schon mehrere Aquarelle vor, die ich sowohl in mediterranen Ländern als auch im Orient gemalt habe, die ich dann den Gedichten zuführte.

Inwieweit spielte für Sie eine Rolle, dass ja auch Goethe selbst gern zeichnete und aquarellierte?

Goethe war ein Zeichner und Aquarellist, der nicht so sehr ins Detail ging, sondern sich auf das Wesentliche bezog. Ein für mich in einigen seiner malerischen Werke durchaus moderner minimalistischer Künstler. Diese Art, das Wesentliche mit wenigen Pinselstrichen auszudrücken, liegt auch mir besonders und entspricht meiner Malweise.

Sie haben sich bereits zahlreichen Dichtern künstlerisch genähert, was war für Sie das Besondere bei Goethe?

Jeder Künstler hat seine Handschrift. Ich habe mich hier vor allem in den letzten Jahren unter anderem mit den Gedichten von Theodor Storm, Eichendorff, Fontane, Rilke und Eva Strittmatter beschäftigt. Bei Goethe war es ein Leichtes, ihn in meinen malerischen Dialog aufzunehmen. Denn seine klare spielerische Ausdrucksform, die seinen Gedichten Leichtigkeit gibt und durchaus auch Tiefe vermittelt, fasziniert mich.

Welchen Werken beziehungsweise Dichtern widmen Sie sich als nächstes?

Das nächste Buch, das im September wieder im Steffen Verlag Berlin herauskommt, ist wieder den Gedichten Eva Strittmatters gewidmet. Titel: „Unterm roten Rotdorndach“. Sie ist eine Lyrikerin, die ich besonders schätze.

Johann Wolfgang von Goethe / Hans-Jürgen Gaudeck: „Es dringen Blüten aus jedem Zweig“, 84 Seiten, Steffen Verlag Berlin, 19,95 Euro, ISBN 978-3-95799-087-7