Die Stadt Weimar und die Philip Loubser Foundation vergeben in diesem Jahr gemeinsam erstmals das Glenn Gould Bach Fellowship. Das Stipendium soll anspruchsvolle musikalische Medienprojekte zur Musik Bachs oder zur Musik des Barocks verwirklichen. Erster Stipendiat ist der Pianist Peter Tuite. Für viele Musikfreunde nimmt der kanadische Pianist Glenn Gould (1932-1982) bis heute eine Sonderrolle unter den Interpreten der Werke Johann Sebastian Bachs ein. So leidenschaftlich seine Suche nach der letztgültigen Interpretation, so anhaltend war auch Goulds Interesse an den technischen Möglichkeiten, Bachs Musik dauerhaft in seinem Sinne hörbar zu machen.