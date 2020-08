In Weimar drei neue Covid-19-Fälle

Drei neue Covid-19-Fälle hat das Gesundheitsamt der Stadt am Montag gemeldet. Sie traten in einer Familie auf, in der es bereits vorher Infektionen gab. Weil nach dem Wochenende zudem eine Person als genesen eingestuft wurde, gibt es in Weimar derzeit fünf akut Kranke.

Die Zahl der Personen in Quarantäne wuchs mit den neuen Fällen seit Donnerstag um 32 auf insgesamt 76.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Weimar 97 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. 92 sind genesen. Stationär behandelt wird derzeit niemand in Weimar. 5058 Menschen waren zeitweilig in Quarantäne. Todesopfer durch Covid-19 wurden in der Stadt Weimar nicht festgestellt.