In Weimar gibt es spitzfindigen Humor vom Allerfeinsten

Weimar. Mit Pigor & Eichhorn sowie Bianca Aristia mit Band präsentiert das Mon Ami zwei Highlights in seinem Monatsprogramm.

Eine scharfsinnige Analyse der Grenzen moderner Salonfähigkeit geben Pigor & Eichhorn am Samstag, 14. August, 20 Uhr, im Mon Ami. Zu erleben ist die ganz neue Generation Chanson als Spiegelbild der unsanft erwachten 20er und ein x-mal kluger Parcours durch die Stolperfallen der Rhetorik. Das bekannte Berliner Kabarett- und Chanson-Duo mit Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn bringt nach neun erfolgreichen und preisgekrönten Programm-Volumen plus diverser Nebenprojekte Neues mit. Die beiden anerkannten Experten des eleganten Sprechgesangs stellen ihr Volumen X vor. Wer sie kennt, weiß: man kommt aus dem Lachen nicht heraus. wer sie nicht kennt: unbedingt anhören! Denn eines ist garantiert: spitzfindiger Humor vom Allerfeinsten. Ganz nebenbei entlarven Pigor & Eichhorn mit präzisierter Übersetzung die vermeintlich wohlbekannte Ballade „Ne me quitte pas“ als feuchten Stalker-Traum.

Am Vorabend, am Freitag, 13. August, 20 Uhr, ist Bianca Aristia (Vocals) mit ihrer Band im Kulturhof des Mon Ami Open Air zu Gast und präsentiert ihren Indie R&B/Pop. Wer auf Urban Music und Künstler wie Beyoncé, Rihanna und Jessie J steht, wird Bianca Aristía lieben.

Kartenbestellung: www.monami-weimar.de/tickets