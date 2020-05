Übers Wochenende haben die Laboruntersuchungen keine neuen Corona-Erkrankungen in Weimar und im Weimarer Land festgestellt.

Weimar. Die Infektionszahl in der Region ist am Montag auf vier gesunken.

In Weimar noch ein Covid-19-Patient

Drei weitere Corona-Patienten aus Weimar sind mit Stand vom Montag genesen. Damit gilt in Weimar nur noch eine Person als aktiv an Covid-19 erkrankt.

Auch im Weimarer Land sank die Zahl der Kranken: Nur bei drei Frauen ist das Corona-Virus derzeit noch nachgewiesen. Von den ursprünglich 138 im Labor bestätigten Infektionen sind nach Angaben der Gesundheitsämter von Stadt und Landkreis in der Region 130 Menschen genesen. Vier Menschen aus dem Weimarer Land starben.

In Quarantäne befinden sich in Stadt und Kreis derzeit noch 51 enge Kontaktpersonen (34/17). Acht Reiserückkehrer und Saisonarbeiter im Kreis befinden sich in häuslicher Absonderung.