Weimar. Die Dienstagszahlen zu Neuinfektionen in der Region fallen gewöhnlich geringer aus als normal. Die Inzidenz in Stadt und Kreis liegt weiter über 100.

In Weimar und Umgebung mehr als 1000 Menschen in Quarantäne

Drei Neuinfektionen und vier Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt der Stadt Weimar bis Dienstagvormittag registriert. Auch im Kreis Weimarer Land wurden nur drei Neuinfektionen aus den Labors bestätigt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die geringen Infektionszahlen am Dienstag sind erfahrungsgemäß Nachwirkungen des Wochenendes. Am Sonntag wird wenig getestet. Viele Testergebnisse vom Montag liegen aber am Dienstag aus den Labors noch nicht vor.

Weil von Montag auf Dienstag insgesamt 58 (21/37) Menschen als genesen eingestuft wurden, gab es unterm Strich noch 181 aktiv Infizierte in Weimar und 285 im Weimarer Land. Davon wurden 21 Patienten aus Weimar (-2) und ein Patient (-1) aus dem Weimarer Land in Kliniken behandelt.

Die 7-Tage-Inzidenz (alle neuen Fälle bis 0 Uhr) wurde für Weimar mit 102,72 je 100.000 Einwohner und für das Weimarer Land mit 159,5 ausgewiesen. Die Angabe dient dazu, Regionen mit unterschiedlicher Bevölkerungszahl vergleichbar zu machen.

Etwas mehr als tausend Menschen aus der Region befinden sich noch in Quarantäne. In der Stadt Weimar waren es Dienstag 463 (-41) und im Kreis Weimarer Land 449 (-55). Im Landkreis sind zudem 53 (+16) Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.