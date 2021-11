In den städtischen Schnelltestzentren wurden am Montag 347 Tests vorgenommen, davon waren 4 positiv.

In Weimar und Umgebung mehr als 2000 in Quarantäne

Weimar. Zahl der Corona-Patienten in Kliniken derzeit stabil.

Insgesamt 81 Neuinfektionen sind von den Gesundheitsämtern in Weimar (45) und im Weimarer Land /36) am Dienstag gemeldet worden. Damit sind in der Stadt aktuell 544 (+20) und im Landkreis 887 (-15) mit dem Corona-Virus infiziert. Stationär behandelt werden 10 Patienten aus Weimar und 4 aus dem Weimarer Land. Die 7-Tage-Inzidenz betrug in der Stadt 384,04 je 100.000 Einwohner und im Kreis 538,3.

Inzwischen befinden sie mehr als 2000 Menschen in der Region in Quarantäne.