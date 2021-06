In Weimar wieder mehr Stadtführungen im Programm

Weimar. Tourist-Information nimmt darüber hinaus Laternenspaziergänge sowie Rundgänge zu Bauhaus-Wurzeln wieder auf

Der Tourismus in Weimar nimmt wieder Fahrt auf. Daher werden die öffentlichen Stadtführungen ab dem 1. Juli an Umfang zunehmen: Viermal täglich starten die Gruppen an der Tourist-Information Weimar: Die Führungen um 10 und 14 Uhr umfassen jetzt wieder einen Rundgang von zwei Stunden, teilte die Weimar GmbH mit. Der Rundgang ab 11 Uhr bleibe eine Kurzführung von einer Stunde Dauer. An die Führung „Über den Dächern der Stadt“, die um 16 Uhr beginnt, schließt sich die Fahrt mit dem City Skyliner an, die im Preis gleich inbegriffen sei.

Darüber hinaus nimmt die Tourist-Information zwei ihrer besonderen Rundgänge wieder auf: Der Bauhaus-Laternen-Spaziergang findet laut Weimar GmbH ab dem 9. Juli regelmäßig freitags statt. Mit Laternen ausgerüstet erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Dämmerung die Stätten des Bauhauses. Als öffentlicher Rundgang startet ab 2. Juli zudem die Stadtführung „Bauhaus – wie die Moderne nach Weimar kam“ immer freitags 14.30 Uhr. Enthalten sei hier die „Kombikarte Moderne“, die zum Eintritt in fünf Museen der Moderne berechtige.

Die Tourist-Information Weimar am Markt ist montags bis samstags von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet sowie sonntags von 9.30 bis 14 Uhr.

www.weimar.de/tourismus; tourist-info@weimar.de, Telefon 03643/7450