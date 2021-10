Lutz Seiler ist Schirmherr der Ausstellung über Wolfgang Borchert in der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni.

In Weimar wird an Wolfgang Borchert erinnert

Weimar. Den Schriftsteller Wolfgang Borchert will eine Sonderausstellung in der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni wieder in den Fokus rücken.

Im Gedenken an Wolfgang Borcherts 100. Geburtstag und den 80. Jahrestag seines Aufenthalts in Weimar zeigt der Verein Thüringer Literaturrat in Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar vom 21. Oktober bis 30. November im Foyer der Universitätsbibliothek die Sonderausstellung „Wolfgang Borchert. Leben - Werk - Wirkung“, die unter der Schirmherrschaft des Schriftstellers Lutz Seiler steht.

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, 21. Oktober, 17 Uhr, sprechen Winfried Speitkamp, Präsident der Bauhaus-Universität Weimar und Bernhard Fischer, Vorsitzender des Thüringer Literaturrats. Kurator Bernd M. Kraske führt in Leben und Wirken des Schriftstellers ein, der die militärische Grundausbildung 1941 in Weimar absolvieren musste.