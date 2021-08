In Weimarer Kindergärten gegen Verschwendung

Weimar. Einrichtungen können mit dem Weimarer Verein Ökoherz Wertschätzung für Lebensmittel aufbauen.

In Kindergärten nimmt die Bereitschaft zu, sich Themen wie Nachhaltigkeit und Ernährung zu widmen. Das hat der in Weimar ansässige Verein Thüringer Ökoherz festgestellt. Jetzt möchte der Förderverein für ökologischen Landbau zeigen, wie in Kindergärten Eltern, Kinder, pädagogisches und Küchenpersonal gemeinsam dafür sorgen können, dass die Wertschätzung für Lebensmittel steigt. Die Einrichtungen werden darin geschult, mit allen Beteiligten das Problem wahrzunehmen. Kitas als Orte der Gemeinschaftsverpflegung seien ideal, um sowohl Kindern nachhaltige Denk- und Lebensweisen zu vermitteln, als auch Erwachsene in ihrer Vorbildfunktion zu begleiten, so Johanna Sáenz, die Projektleiterin beim Ökoherz.

Kindergärten, die Interesse daran haben, können sich beim Verein melden. Das Projekt werde vom Thüringer Ministerium für Verbraucherschutz gefördert und läuft bis Ende des Jahres. Die Senkung der Lebensmittel-Verschwendung ist ein Nachhaltigkeitsziel.

Denn jedes Lebensmittel, das im Müll landet, hat umsonst Ressourcen wie Wasser, Energie, Erde gebraucht, erinnert Johanna Sáenz. Alle Lebensmittel, die bis zum 2. Mai eines Jahres produziert wurden, gehen rechnerisch ungenutzt in die Tonne. Dazu gehören auch Verluste bei Ernte, Verarbeitung, im Handel oder zu Hause.