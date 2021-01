Individuelle Mode trotz Corona stark nachgefragt

Vor 20 Jahren machte sie sich als Modedesignerin in ihrer Heimatstadt Weimar selbstständig. Bereut hat Dagmar Winter diesen Schritt zu keiner Zeit. Auch nicht während des Lockdowns im Frühjahr, ebenso wenig jetzt.

Vielmehr hat die Designerin den Eindruck, dass gerade in dieser Zeit stornierter Urlaube die Sehnsucht nach individuell geschneiderter Kleidung groß ist. „Gerade jetzt wollen viele sich etwas Gutes tun“, hat die Absolventin der Burg Giebichenstein erfahren. Ihre Auftragsbücher sind gut gefüllt. Sie hat viel zu tun.

Zumal Dagmar Winter wie alle Eltern derzeit auch die Kinderbetreuung gewährleisten muss. So habe sie sich bislang kaum um den Entwurf einer Sommer-Kollektion kümmern können.

Sie sei immer darauf bedacht, neue Schnitte zu entwickeln, kreativ zu arbeiten. Sie sei sehr an Grafik, Malerei und Kunst interessiert und entwickele ihre Modelle über Farben, Stoffe und Muster. An einem Brautkleid arbeitet die Designerin vom Entwurf bis zum letzten Nadelstich schon einen bis eineinhalb Monate.

In 20 Jahren habe sie „ein Riesenrepertoire an Schnitten“ entworfen. Es habe sich in zwei Jahrzehnten zwar viel verändert. Wichtig aber bleibt für Dagmar Winter das Credo, das sie jeder Frau ans Herz legt: „Nicht jede vorgegebene Moderichtung mitzugehen, viel wichtiger ist es, seinen eigenen Stil zu finden und auszuprägen“, empfiehlt die Designerin. Wichtig sei, dass frau sich individuell kleide. Sie würde sich allerdings wünschen, dass Frauen sich in puncto Schnitt, Muster, Farben und Stoffe mehr trauen.

Gewöhnlich öffnet Dagmar Winter an jedem ersten Samstag im Monat ihr Atelier. Das sei jedoch in einer Zeit verschärfter Kontaktbeschränkungen leider nicht mehr möglich. So nutzt sie jetzt die ungestörte Ruhe ihres Ateliers, um die von ihr entworfenen, individuellen Einzelstücke ihrer Kundinnen umzusetzen.

„Ich bin wirklich dankbar, dass mir die Kundinnen treu geblieben sind“, hat Dagmar Winter in den vergangenen 20 Jahren einen festen Stamm an Kundinnen aufgebaut. Eine Homepage habe sie bislang nicht. Die Kundinnen finden ihr Atelier an der Erfurter Straße 15 auch ohne Webshop. Mode von Dagmar Winter ist gewöhnlich auch im Schauschau an der Teichgasse 4 zu finden. Das Geschäft muss allerdings im Lockdown wie viele weitere derzeit geschlossen bleiben.

Ihr Beruf ist ihr Berufung: Dagmar Winter macht das, was sie sich immer gewünscht habe. Und ihr schönstes Geschenk sei es, wenn ihre Kundinnen sich in ihren individuellen Kreationen wohl fühlen.