Ines Bolle gewinnt Wahl zur Ortsteilbürgermeisterin

Selten war die Wahl eines Ortsteilbürgermeisters in der Stadt Weimar vorab so umworben wie jene in Oberweimar-Ehringsdorf. Für einen der drei Kandidaten zahlte sich das bereits im ersten Wahlgang aus. Entgegen zahlreichen Mutmaßungen kommt der Ortsteil ohne Stichwahl aus. Nach dem vorläufigen Endergebnis erreichte Ines Bolle am Sonntag – wenngleich knapp – mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen.

Die bündnisgrüne Stadträtin, die sich als unabhängige Kandidaten um das Ehrenamt beworben hatte, vereinte 952 Stimmen auf sich (50,7 Prozent). Die Mitbewerber der Angestellten kamen mit erkennbarem Abstand ins Ziel: Elektromeister Andreas Ender (Weimarwerk) brachte es auf 560 Stimmen (29,8 Prozent), Einzelbewerber Günter Zimmermann auf 366 Stimmen (19,5 Prozent). 20 Stimmen wurden ungültig gewertet. Von ihrem Wahlrecht hatten 1898 von insgesamt 4795 berechtigten Bürgern im Alter ab 16 Jahre Gebrauch gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von lediglich 39,6 Prozent. Immerhin rund ein Drittel der Wähler, exakt 644, hatten im Vorfeld die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Zimmermann und Bolle hatten bereits zur jüngsten turnusmäßigen Wahl des Ortsteilbürgermeisters im Mai vergangenen Jahres kandidiert. Damals unterlagen sie dem langjährigen Amtsinhaber Karl-Heinz Kraass. Da dieser sein Mandat aber vor der Zeit abgab, war nun die erneute Wahl notwendig geworden. Zwischenzeitlich amtierte Ines Bolle, die seit sechs Jahren als Ortsteilrätin aktiv ist, bereits als Ortsteilbürgermeisterin. Die Neuwahl sollte ursprünglich schon im März stattfinden. Wegen des ersten Lockdowns und der seinerzeit geltenden strikteren Landesverordnung musste sie damals aber kurzfristig abgesagt werden. Jetzt ließ die sogenannte „Sondereindämmungsmaßnahmeverordnung“ die Wahl ausdrücklich zu. Bevor das Ergebnis als amtlich gilt, hat es zunächst der Wahlausschuss zu prüfen. Dieser tagt am Dienstag, 10. November, ab 17.30 Uhr im Haus 1, Raum 225, der Stadtverwaltung an der Schwanseestraße. Die Sitzung ist öffentlich.