Infektion durch Reiserückkehrer im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind die Corona-Infektionen durch einen Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet noch nicht beendet. Nach einem Arzt der Zentralklinik und einem Familienangehörigen ist jetzt ein weiterer Familienangehöriger des Erstinfizierten positiv getestet worden.

Damit gibt es im Weimarer Land jetzt wieder sechs aktiv Kranke, drei männliche und drei weibliche, teilte das Gesundheitsamt des Kreises mit. Der erkrankte Reiserückkehrer ist weiterhin in der Zentralklinik Bad Berka in Behandlung. 66 enge Kontaktpersonen befinden sich im Landkreis in Quarantäne. Die Zahl der Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung stieg seit Wochenbeginn um 7 auf 34.

In der Stadt Weimar bleibt die Zahl der aktuell Infizierten bei drei. 44 Personen (+8) sind in Quarantäne. Fünf Personen wurden dieser Tage aus der Quarantäne entlassen.