Infektionen auch in Weimarer Pflegeheimen

Weimar. Für Weimar und das Weimarer Land gilt weiter Warnstufe 2.

Insgesamt 34 neue Infektionen im Stadtgebiet und 43 im Landkreis haben die Gesundheitsämter am Freitag gemeldet. In Weimar traten drei Infektionen in den Kindergärten Kinderland und Kirschbachtal auf, weitere drei in der Pestalozzigrund-, in der Carl-Zeiss- und in der Jenaplanschule. Das Pflegeheim Marie-Seebach-Stift verzeichnete drei weitere Infektionen. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg auf 324 (+zehn). In Kliniken werden ehn Patienten (+zwei) aus Weimar behandelt.

Aus dem Kreis befinden sich vier Patienten in stationärer Behandlung. Insgesamt gab es im Landkreis jetzt 316 (+43) positiv getestete Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde für die Stadt mit 325,66 je 100.000 Einwohner angegeben, für das Weimarer Land mit 228,8.