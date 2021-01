Erneut viele Neuinfektionen im Weimarer Kursana-Domizil

Weimar. Anhaltend hohe Corona-Neuinfektionen melden die Gesundheitsämter der Region. Mit 32 bestätigten Fällen in Weimar und 33 Fällen im Weimarer Land gab es erneut einen starken Zuwachs. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

In Weimar bildet das Pflegeheim Kursana-Domizil weiterhin einen Schwerpunkt, in dem die Ausbreitung des Virus noch nicht gestoppt wurde. Seit Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt erneut positive Tests von 15 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie drei Mitarbeitern bestätigt.

Die anderen Ansteckungen in Weimar erfolgten in vier Fällen in Kliniken, zweimal in der Familie, zwei im Arbeitsumfeld. In zwei Fällen waren die Ursachen unklar, in vier Fällen noch nicht ermittelt. Ein am Vortag gemeldeter Fall konnte aus der Statistik entfernt werden.

In der Region gab es Freitag insgesamt 801 aktuell Infizierte. In Weimar waren es 2784 (+12) und im Weimarer Land 527 (+33). Die Zahl der Weimarer, die in Kliniken behandelt werden, stieg auf 19 (+4). Aus Landkreis sind es weiterhin 16 Patienten.

Mit den Neuinfektionen stieg nur in Weimar die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner. Sie umfasst alle neuen Fälle bis 0 Uhr). In Weimar lag sie Freitag bei 223,83 (Vortag: 217,70). Das Weimarer Land wies 233,7 aus (Vortag 244,7). Dort gab es vor einer Woche höhere Neuinfektionen.