Infektionen und Inzidenz steigen in Weimar und im Kreis

Viele Straßen und Wege sind geräumt, und die Corona-Zahlen steigen wieder. Das zeigen die Neuinfektionen in Weimar (24) und im Weimarer Land (42) bis Freitagmittag. Seine schlimmste Auswirkung hatte Covid-19 ohnehin nie eingestellt: Auch von Donnerstag zu Freitag ist in Weimar wieder ein Patient an oder mit Corona gestorben. Angesteckt haben sich Weimarer in acht Fällen in der Familie, dreimal auf Arbeit und sieben im Pflegeheim Sophienhaus.

