Infektionsgeschehen im Weimarer Land nicht außer Kontrolle

Apolda Landrätin Christiane Schmidt-Rose kommentiert verhältnismäßig geringe Zahl an Personen in Quarantäne

Ein Blick auf die jüngsten Meldungen der Corona-Kennzahlen im Weimarer Land kann aktuell zu einiger Beunruhigung führen. Einer schnell steigenden Zahl an Aktivkranken steht nur eine geringere Zahl an Personen in Quarantäne gegenüber. Ist das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten, weil die Nachverfolgung nicht mehr funktioniert? Laut Landratsamt ist das nicht der Fall.



„Wir können nicht bestätigen, dass die Lage außer Kontrolle geraten ist“, erklärt Landrätin Christiane Schmidt-Rose am Donnerstagabend gegenüber dieser Zeitung. Dass die Zahlen überhaupt so schnell steigen, liege zunächst an den zurückliegenden Feiertagen. „Das ist jetzt das Weihnachtsgeschehen. Da sind sich die Fachleute einig“, so die CDU-Politikerin. Nächste Woche mache sich dann das eventuell ebenfalls verstärkte Infektionsgeschehen um Silvester bemerkbar.

Infektiösität des Virus darf nicht unterschätzt werden



Doch warum herrscht nicht einmal Parität zwischen den sogenannten Aktivkranken und den Personen in Quarantäne? Nicht selten betrage der Faktor, mit dem die isolierten Personen, die tatsächlich schon nachgewiesen erkrankten Personen übersteigen zwei bis etwa zehn.



Zur Beantwortung dieser Frage zieht Landrätin Christiane Schmidt-Rose neue Erkenntnisse zum neuartigen Coronavirus ins Kalkül. So hatte die sogenannte Heinsberg-Studie von Anfang Mai 2020 noch Indizien dafür geliefert, dass Infektionen im Haushalt auf einzelne Mitglieder des Haushaltes begrenzt bleiben können. „Wenn das Virus einschlägt, dann geht das komplett durch. Das Virus ist hochinfektiös und über die Feiertage und den gestiegenen Kontakt verschleppt es sich in den Rest der Familie“, so die Landrätin. Mit der neuen Corona-Virus-Variante „B.1.1.7“ seien zudem infektiösere Arten des neuartigen Virus bereits bekannt.

Corona-Positive häufig unter Familie und Verwandten



Für die These der Landrätin sprechen Listen, die laut Presseabteilung des Landratsamtes dem Gesundheitsamt vorliegen. Werde der neue Bericht über die Corona-Kennzahlen für das Weimarer Land ausgearbeitet, würden natürlich intern die Nachnamen und die Wohnorte der jeweils positiv getesteten Personen analysiert. Und genau hier seien deutliche Korrelationen zu bemerken. Tauche ein Nachname auf, dann meist nicht nur einmal. Und positiv getestete Personen tauchten in der Quarantäne-Liste nicht noch mal auf.



Gleichwohl merke auch die Landrätin, dass der Anstieg der vergangenen Tage die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vor zusätzliche Belastungen stelle. Wegen eines möglichen Corona-Ausbruches am Landratsamt fahre dieses derzeit mit reduzierter Kapazität. Dem gegenüber helfen aber Soldaten der Bundeswehr bei der Kontaktverfolgung und seit kurzem nun auch Studenten.

Bürger müssen mit ihrer Disziplin mithelfen



„Wenn wir wieder Normalität haben wollen, dann müssen sich die Leute disziplinieren und zurückhalten, sonst kriegen wir die Zahlen nicht wieder herunter. Ich bitte die Bevölkerung da um Mithilfe – so ärgerlich und dramatisch die Situation jetzt auch ist.



Wer sich impfen lassen möchte, dem nennt Christiane Schmidt-Rose die Telefonnummer der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Weimarer Land. Unter 03643 / 49 50 490 könnten Impftermine je nach Risikogruppe von 8 bis 17 Uhr (Mo, Di, Do) oder 8 bis 12 Uhr (Mi, Fr) vereinbart werden.