Weimar. Die auf dem Höhepunkt der Coronakrise eingerichtete Infektsprechstunde in der Asbach-Sporthalle wird nicht mehr benötigt und am 15. Mai geschlossen.

Infektpatienten werden wieder in Arztpraxen behandelt

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen und die Stadt Weimar schließen ihre gemeinsame Infektsprechstunde am 15. Mai. Die Einrichtung in der Asbach-Sporthalle ist in den vergangenen Tagen kaum noch von Patienten aufgesucht worden, informierte Veit Malolepsy, KV-Sprecher. Patienten mit Infekten werden inzwischen wieder in den Arztpraxen versorgt, je nach Praxisorganisation zeitlich oder räumlich getrennt von den übrigen Patienten.

Die Infektsprechstunde in Weimar war am 25. März als eine der ersten in Thüringen eröffnet worden, um Arztpraxen von Patienten mit Infekten zu entlasten. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele Arztpraxen nicht genügend Schutzausrüstung. Deshalb wurden landesweit rund 15 zentrale Infektsprechstunden eingerichtet. Bis Ostern wurden alle Arztpraxen in Thüringen durch die KV mit Schutzausrüstung ausgestattet. Seitdem sind die Patientenzahlen in den Infektsprechstunden zurückgegangen. In Weimar sind dort seit der Eröffnung knapp 300 Patienten behandelt worden. Da ab kommender Woche alle Patienten wieder in Arztpraxen behandelt werden, appelliert die KV an Patienten mit Infekten, sich vor dem Besuch in der Arztpraxis anzumelden, – telefonisch oder bei vielen Praxen inzwischen auch über die Internetseite.