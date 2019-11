Auf großes Interesse stieß am Samstag der Informationstag im Musikgymnasium Belvedere. Bevor im März die Vorspiele darüber entscheiden, wer aufgenommen wird, sahen sich potenzielle neue Schüler und ihre Familien im Neubau sowie den Kavaliershäusern um.

Englisch-Lehrerin Antje Krug zur Oberstufenleiterin ernannt

Zwei der drei wesentlichen Veränderungen dürften auswärtigen Besuchern kaum aufgefallen sein. Vor ihren Augen empfing in diesem großen Rahmen die Englisch-Lehrerin Antje Krug ihre Ernennung zur Oberstufenleiterin. Übergeben hat diese Gerold Herzog, der die Gäste zum ersten Mal als Schulleiter empfangen hat. Seit 1991 am Gymnasium tätig, amtierte er Mitte der 90er-Jahre kurzzeitig als Stellvertreter und übte dieses Amt seit 2000 unter Wolfgang Haak bis zu dessen Pensionierung am Jahresbeginn aus. Bis Ende März ist der Lehrer für Deutsch und Musiktheorie mit der Schulleitung beauftragt, für Gerold Herzog verbunden mit der Hoffnung, dass ihm die Aufgabe dauerhaft übertragen wird.

Endlich schnelles Internet – allerdings noch nicht im Internat

Die dritte Veränderung ist unsichtbar, andererseits für Schüler und Lehrer nicht zu übersehen: Seit Dienstag verfügt das beim Digitalpakt für Schulen 1996 noch vernachlässigte Gymnasium über schnelles Internet. Statt mit 16 ist es mit 100 MBit online, bisher indes nicht im Internat und im Mozarthaus. Die Verbindung war wegen der Lage der Schule schwierig und wurde auf einem Umweg über die Musikhochschule möglich. Gerold Herzog hofft, dass auch sie bald die schnelle Verbindung haben, denn die Schüler würden sie auch im Internat für Hausaufgaben brauchen.

Schulleiter Gerold Herzog begrüßte die Gäste um Foyer des Neubaus. Anschließend gab es Führungen, Unterrichtsvorführungen, ein poetisches Café und Informationen zu allen Fächern. Foto: Susanne Seide

Plätze für Klavier-Schüler sind wegen der hohen Anforderungen nicht voll belegt

Maximal 120 Schüler ab der 5. Klasse, darunter meist zur Hälfte Thüringer und Schüler aus allen anderen Bundesländern, werden in Belvedere unterrichtet. Über die Jahre blieb die Geige das beliebteste Instrument. Im Fach Klavier sind noch Plätze frei, weil die Anforderungen für die Aufnahme sehr hoch sind, erläuterte der Schulleiter. Eher selten belegt sind Orgel, Komposition, Akkordeon oder Posaune, Saxofonisten gibt es derzeit am Gymnasium gar nicht. Am Ende würden fast 80 Prozent der Absolventen Musik studieren und rund zwei Drittel als Berufsmusiker arbeiten.

Weimarer bei Erasmus-Treffen in Italien mit anderen Spezialschulen im Gespräch

Die schwierige Aufgabe, den umfangreichen Musikunterricht mit dem normalen Lehrplan für Gymnasien zu vereinen, ist ab heute für Gerold Herzog und unter anderem Kathrin Schneegaß wieder international ein Gesprächsthema. Sie gehören zur Weimarer Delegation eines Erasmus-Treffens in Trento (Italien). Beteiligt sind Lehrer aus ähnlichen Einrichtungen aus Lissabon (Portugal) und Murcia (Spanien). Im Februar findet ein weiteres Treffen – dann wieder mit Schülern – in Lissabon statt, das letzte im Erasmus-Programm Anfang Mai in Weimar.