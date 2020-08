Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Initiative stärkt Lorena Jenal

Die Weimarer Menschenrechtspreisträgerin Schwester Lorena Jenal steht im Mittelpunkt des Internationalen Tages gegen Hexenwahn, den das katholische Hilfswerk missio Aachen am Montag, 10. August, erstmalig ausruft. Damit macht missio auf weltweite Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Hexerei aufmerksam – ein kaum bekanntes, aber weit verbreitetes Phänomen. „Mit Schwester Lorena Jenal würdigte der Weimarer Menschenrechtspreis im Jahr 2018 eine bemerkenswerte Kämpferin gegen Hexenverfolgungen in Papua-Neuguinea“, erklärt der Oberbürgermeister von Weimar Peter Kleine. „Es ist dringend notwendig, Gewalt im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Hexerei öffentlich zu machen und Menschen wie Lorena Jenal, die sich weltweit unter Lebensgefahr gegen diese kaum beachteten Menschenrechtsverletzungen einsetzen, zu stärken.“ In mindestens 36 Ländern der Welt werden Menschen als vermeintliche Hexen beschuldigt, verfolgt und in vielen Fällen getötet.