Inklusive Ferien-Projekt-Woche in Weimars Museum für Ur- und Frühgeschichte

Weimar. In der Projektwoche des Weimarer Museums steht eine Entdeckungsreise in das Zeitalter des Metalls auf dem Plan.

Im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens findet von Montag, dem 14. August, bis Freitag, den 18. August , die Inklusive Ferien-Projekt-Woche statt. Teilnehmende Kinder zwischen 6 bis 11 Jahren erwartet täglich von 9 bis 13 Uhr ein Programm. Bei Interesse ist es noch möglich, sich bis Freitag, den 11. August, telefonisch anzumelden, teilt das Museum mit.

In der Woche steht eine Entdeckungsreise in das Zeitalter des Metalls auf dem Plan. Eingeladen werde zur Entdeckungsreise zum Hören, Sehen, Riechen und Anfassen in die Vergangenheit. „Folgt uns auf den Spuren der ersten Händler, die wertvolles Kupfer aus dem Osten zu uns brachten. Erlebt wie auch in Thüringen Bronze gegossen wurde, um Schmuck und Werkzeuge herzustellen“, so eine Museumssprecherin. In den täglichen Workshops können eigene Erfahrungen beim Herstellen kleiner Metallschmuckstücke gesammelt werden. Das Finale der Projektwoche ist ein Besuch im Steinsburgmuseum Römhild. Dort begegnen die Teilnehmenden Meistern der Eisenbearbeitung: den Kelten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Verpflegung und Betreuung sind inklusive.

Anmeldung unter Telefon: 03643 / 468 34 11