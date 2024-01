Gedenken am 79. Todestag Innehalten am Amtsgericht Weimar

Weimar Vereinigung gedenkt zu Unrecht verurteilten Widerstandskämpfern und Deserteuren

Den neun Widerstandskämpfern und Deserteuren, die am 5. Januar 1945 nach einem NS-Unrechtsurteil mit dem Fallbeil hingerichtet wurden, wird in Weimar gedacht. Am Freitag, 5. Januar, 15 Uhr, lädt die Basisgruppe Weimar-Apolda der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) zum Innehalten an der Gedenktafel am Amtsgericht Weimar ein. Dazu spricht Harry Stein, ehemaliger Kustos der Gedenkstätte Buchenwald. Interessierte können sich anschließen.