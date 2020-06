Tobias Gotsch, Stefanie Illés, Ilona Stern und Bürgermeister Jens Kramer freuen sich über den familiären Ort, der an der Christian-Speck-Straße entsteht. Wo sie stehen, soll künftig eine Linde gedeihen.

Blankenhain. Jenaer Wohnungsunternehmen investiert in Blankenhainer Christian-Speck-Straße

Innenhof auf Wunsch der Mieter

Schon bald ist die Lindenstadt Blankenhain um eine weitere Linde reicher. Das kommunale Wohnungsunternehmen „jenawohnen“ gestaltet den Innenhof in der Christian-Speck-Straße auf etwa 800 Quadratmetern komplett neu. „Hier wird in den kommenden Tagen ein familienfreundlicher Ort entstehen, der zum gemeinsamen Spielen und Verweilen einlädt“, sagt Ilona Stern, Mitarbeiterin im Service-Center bei „jenawohnen“.

Neben der schattenspendenden Linde, die im Zentrum des Hofes ihren Platz findet, wird es drei neue Spielgeräte geben. „Es wird eine Spielanlage mit zwei Türmen, einer Netzbrücke, einer Kletterwand, einem Kletternetz und einer Rutsche aufgebaut“, so Hausmeister Tobias Gotsch. „Außerdem kommen eine Schaukel mit Schaukelnest und eine Wippe dazu.“

Die Mieter durften Anregungen zur Gestaltung geben und im vergangenen Jahr aus mehreren Entwürfen ihren Wunsch-Innenhof auswählen. Neben den Spielgeräten installiert „jenawohnen“ außerdem drei Wäschegerüste, eine Bank sowie neue Abfallbehälter und Hundetoiletten. In der Nähe der Linde soll es eine Außensteckdose geben, um den Baum zur Weihnachtszeit beleuchten zu können. Der Innenhof soll Ende Juni fertiggestellt sein und im September mit einem Mieterfest eingeweiht werden – natürlich abhängig vom aktuellen Corona-Geschehen.

In Blankenhain ist „jenawohnen“ seit 2006 aktiv. Das Unternehmen ist in der Kernstadt sowie in Ortsteilen Vermieter von 280 Wohnungen, zudem ließ es im Zentrum Blankenhains eine Seniorenwohnanlage mit 35 Mietwohnungen bauen, auch die Tagespflege-Einrichtung der Diakonie ist dort zu finden.