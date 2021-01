Innenhof des Blankenhainer Schlosses jetzt einzeln mietbar

Blankenhain. Der Stadtrat von Blankenhain passt die Entgeltordnung der geänderten Nachfrage und Erfahrungswerte an.

Der Hof des Blankenhainer Schlosses steht jetzt offiziell zur Vermietung bereit. Nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Entgeltordnung für seine älteste Immobilie änderte, ist dort nun auch der Innenhof gesondert aufgeführt und kostet 100 Euro pro Tag für nichtgewerbliche Mieter. „Anlass war die gestiegene Nachfrage“, so Bürgermeister Jens Kramer. „In Corona-Zeiten weichen viele Veranstaltungen ins Freie aus, diesen Bedarf wird es auch im Frühjahr weiter geben.“ Bisher war nur der Schlossvorplatz für 200 Euro pro Tag für nichtgewerbliche (400 für gewerbliche) Mieter in der Entgeltordnung aufgeführt.

Eine weitere Änderung betrifft das ehemalige Luisenzimmer, das in Abstimmung mit dem Bad Berkaer Standesamt nunmehr auch im Winter für Trauungen nutzbar ist. Zudem korrigierte der Stadtrat die Leihgebühren für das Küchengeschirr leicht nach oben – allerdings nur für gewerbliche Mieter, „weil bei solchen Veranstaltungen erfahrungsgemäß etwas mehr zu Bruch geht.“ Wer das Geschirr für eine nichtkommerzielle Feier benötigt, zahlt weiterhin zwei Euro pro Gedeck.