„Inner Wheel“ hat neue Präsidentin

Johanna Theuerkauf übergab das Amt an die neue Präsidentin Dr. Henriette Micke (rechts im Bild).

Weimar. Die Medizinerin Henriette Micke ist neue Präsidentin des „Inner Wheel Clubs“ Weimar.

Der Weimarer „Inner Wheel Club“ hat eine neue Präsidentin. Im Jahresturnus wechselte die Amtskette im Serviceclub, in dem ausschließlich Frauen organisiert sind, von Johanna Theuerkauf zu Henriette Micke.

Henriette Micke wurde in Weimar geboren und studierte und promovierte in Göttingen. Nach ihrer Ausbildung zur Narkoseärztin zog sie mit ihrem Mann und zwei Kindern wieder nach Weimar. Sie arbeitet im Team der ambulanten Palliativversorgung. Ehrenamtlich engagiert sie sich als Landesärztin in der Johanniter-Unfallhilfe.

Die ehemalige Präsidentin Johanna Theuerkauf blickt auf ein erfülltes Jahr zurück. Vielfältige Veranstaltungen, so sagt sie, hätten die Gemeinschaft der Frauen gestärkt. Mit einem Benefizkonzert und dem Kinoevent konnte Geld für soziale Projekte eingenommen werden.