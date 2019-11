Weimar Zweite „Lange Nacht der Wissenschaften“ in Weimar am 15. November. Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet

Innovatives in Forschung und Praxis

Nach dem großen Erfolg der Erstauflage wird die „Lange Nacht der Wissenschaften“ am Freitag, 15. November, zum zweiten Male in Weimar stattfinden. Die teilnehmenden Institutionen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen machen bei einer Vielzahl von Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet begreiflich, an welchen Themen in Weimar geforscht wird, wie innovative Firmen diese Ergebnisse praktisch anwenden und welche Jobs dafür gebraucht werden. Auch die Bauhaus-Universität Weimar wird sich mit verschiedenen Veranstaltungen an diesem Format beteiligen. Die Universitätsbibliothek wird zur Langen Nacht der Wissenschaften bis 24 Uhr geöffnet sein.

Auch die Hochschule für Musik Franz Liszt öffnet wieder ihre Pforten: Im Hochschulzentrum am Horn (Carl-Alexander-Platz 1) wird zwischen 18 und 24 Uhr ein reichhaltiges Programm mit Ausstellungen, Vorträgen und Konzerten geboten. Die Federführung hat das Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena, unterstützt von anderen Instituten sowie dem Hochschularchiv/ Thüringisches Landesmusikarchiv und der Hochschulbibliothek.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.