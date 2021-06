Installation aus Wildblumen für mehr „Wildnis“ am Weimarer Atrium

Weimar. Das Kunstprojekt von Natalie Taylor begleitet das Weimarer Kultursymposium und zieht Kreise bis London.

Verwunderte Passanten wandten sich bereits an die Stadtverwaltung – mit der Frage, was es mit der Umgestaltung des kleinen grünen Abschnitts am Atrium auf sich habe, der zwischen dem großen Busparkplatz und dem Fußgängerweg an der Friedensstraße liegt.

Die Aufklärung liegt nicht wirklich auf der Hand: Es handelt sich um eine künstlerische Wildblumen-Installation, die Natalie Taylor zum diesjährigen Kultursymposium Weimar geschaffen hat. Dieses findet am 16. und 17. Juni als digitale Edition zum Thema „Generationen“ statt.

Wie können wir urbane Orte neu denken, um der Natur mehr Raum zu geben? An einer Straßenkreuzung in Weimar, einer Stadt, die bekannt sei für ihre bis ins Detail ausgestalteten Parks, erblüht in den kommenden Wochen eine künstlerische Wildblumen-Installation.

Dem zunehmenden Insektensterben entgegenwirken

Mit „Foodbank for Pollinators. Seeding for Future Generations“ will die schottische Künstlerin Natalie Taylor mit dem Goethe-Institut London auf den sich beschleunigenden Verlust von Biodiversität und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen aufmerksam machen. Ausgangspunkt für den gesäten „REWILD“-Schriftzug (wieder wild) war für die Künstlerin und Aktivistin nicht nur die drohende Klimakatastrophe, sondern auch Berichte über das zunehmende Insektensterben. Neben dem künstlerischen Denkanstoß trage die Installation konkret zum Erhalt der Artenvielfalt bei und schaffe ein neues Habitat für Insekten in der Stadt.

Das Beet wurde auf der städtischen Grünfläche von Mitarbeitern des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda angelegt. Die Installation ist bis Ende Oktober an der Kreuzung unterhalb des Atrium zu sehen, teilte der Verband mit.

Anknüpfend an das Thema „Generationen“ des Kultursymposium verweise „Foodbank for Pollinators. Seeding for Future Generations“ auf einst gängiges Wissen und zurückliegende Erfahrungen. Es biete ein Modell dafür, wie Alltag in einer größtenteils bebauten Umwelt in stärkerem Einklang mit der Natur gelebt werden könne. Aktivitäten, um eine Auseinandersetzung vor Ort anzuregen, seien in Planung.

Filmemacherin antwortet auf Wildblumen-Installation

Als Antwort auf Natalie Taylors Beet hat die in Weimar lebende Künstlerin und Filmemacherin Kristin Jakubek die Videoarbeit „A Toothless Grin“ konzipiert. Die Arbeit wurde durch einen Wettbewerb unter Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar ausgewählt und wird im Rahmen der digitalen Edition des Kultursymposium am Donnerstag ab 14.20 Uhr erstmalig gezeigt.

Parallel zum Kultursymposium beginnt das Goethe-Institut London in der britischen Hauptstadt eine Kooperation mit dem London Festival of Architecture, dem Victoria and Albert Museum und dem Science Museum. Drei Design- und Architekturteams sind eingeladen, für die Exhibition Road, die Hauptader des Kulturviertel South Kensington südlich des Hyde Parks, Installationen zu entwerfen, die mehr Biodiversität in den Stadtteil bringen. In diesem Kontext wird Natalie Taylor ein Pendant zu ihrer Weimarer Arbeit in einem Park des Imperial College kreieren und damit den Grünzug, der die Londoner Projekte verknüpft, Richtung Weimar verlängern.

Das Kultursymposium Weimar ist ein Festival für neue Netzwerke und Ideen, zu dem das Goethe-Institut alle zwei Jahre über 500 Teilnehmende aus der ganzen Welt in Weimar zusammenbringt. Im Zentrum stehen globale Gesellschaftsfragen und Impulse für den internationalen Kulturaustausch.

Weitere Informationen online unter https://www.goethe.de/prj/ksw/de/index.html