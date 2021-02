Instrumentaler Zuwachs bereichert Ausbildung

Das Institut für Alte Musik der Weimarer Musikhochschule und insbesondere die Studenten der Cembaloklasse von Bernhard Klapprott freuen sich über einen gewichtigen instrumentalen Zuwachs: Am Freitag wurde das Institut nach 3-jähriger Wartezeit um ein zweimanualiges Cembalo in flämischer Bauweise (nach Ruckers) des prominenten Oldenburger Cembalobauers Dietrich Hein ergänzt. Die Familie Ruckers baute über mehrere Generationen im 16. und 17. Jahrhundert eine erstaunlich hohe Anzahl an Cembali und Virginale pro Jahr, von denen ein Teil direkt von ihrer Antwerpener Werkstatt international verschifft wurde. Die Instrumente waren noch bis weit in das 18. Jahrhundert hinein so hochgeschätzt, dass viele weiterverwendet wurden, indem man deren Tonumfang und Korpus dem Zeitgeist der Musik gemäß erweiterte. Das neue Hochschulcembalo mit drei Registern auf zwei Claviaturen (2 x 8 Fuß und 1 x 4 Fuß) ist nach diesem erweiterten Typus gebaut. Das Institut für Alte Musik der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar verfügt über Cembali flämischer, deutscher, französischer und italienischer Bauweisen nach Vorbildern des 16. bis 18. Jahrhunderts. „Deren Klangcharaktere und Spieleigenschaften unterscheiden sich deutlich, wie auch die Sprachen einen jeweils unterschiedlichen Klang aufweisen“, erklärt Institutsdirektor Bernhard Klapprott. „So stellt die Wahl des Instrumententyps für eine stilistisch adäquate Wiedergabe der jeweiligen Musik eine ausschlaggebende Inspirationsquelle für die Cembalisten dar.“