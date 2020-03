Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Interesse an Wertpapieren wächst

Gleich auf drei Jubiläen kann 2020 die Commerzbank in Weimar blicken. Ein buchstäblich grundlegendes feierte sie bereits am 26. Februar. Da lag es 150 Jahre zurück, dass die Bank in Hamburg gegründet wurde. 100 Jahre ist es her, dass sich die Commerzbank in Weimar niederließ. Und 30 Jahre sind vergangen, seit sie hierher zurückkehrte.

Die Bilanz über das Geschäftsjahr 2019 in Weimar und Apolda, die Marktbereichsleiterin Andrea Ludwig am Donnerstag vorstellte, nimmt diese Grundstimmung auf: In beiden hiesigen Filialen wurden zum Jahresende 16.900 Privatkunden betreut – darunter 650 Neukunden, die 2019 hinzu kamen. Das Geschäftsvolumen der Bank stieg in der Region um fast acht Prozent auf 332 Millionen Euro. Bemerkenswert dabei: Noch immer liegen 142 Millionen Euro von Commerzbank-Kunden in Weimar und Apolda auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Sparbüchern, die keinerlei Zinsen abwerfen. Dennoch konnte die Bank auch 2019 zahlreiche Kunden für renditeträchtigere Wertpapieranlagen erwärmen. Deren Volumen stieg im Vorjahr um fast zehn Prozent auf 92 Millionen Euro. Negativzinsen erhebt die Commerzbank von ihren Privatkunden aktuell übrigens nicht. Für Firmenkunden liegt die Schwelle hierfür bei Einlagen ab 250.000 Euro. Auch im regionalen Kreditgeschäft konnte die Commerzbank 2019 zulegen: Sie gewährte 5,2 Millionen Euro Konsumentenkredite, so für die Anschaffung von Autos, Mobiliar oder für Urlaubsreisen, außerdem 4,2 Millionen Euro für die Baufinanzierung. Zur weiterhin günstigen Verzinsung biete die Commerzbank seit September außerdem Zinsrabatt für besonders energieeffizientes Bauen. Insgesamt verwaltet die Bank in Weimar und Apolda ein Kreditvolumen ihrer Privatkunden von 98,5 Millionen Euro. Auch die rund 2500 Unternehmen, die in Weimar und im Weimarer Land Kunden der Commerzbank sind, sorgten im vergangenen Jahr für eine satte Bilanz: Sie nahmen neue Kredite in Höhe von 13,8 Millionen Euro auf – fast doppelt so viel wie im Jahr davor. Ein Grund für diesen Sprung sei die stärker nachgefragte Finanzierung von Unternehmensnachfolgen in klein- und mittelständischen Betrieben. Augenscheinlich blicken auch mehr Privatkunden bewusster in die Zukunft: Im Vorjahr investierten sie rund 5 Millionen Euro in neue Anlagen für ihre Altersvorsorge.