Interesse für Ausgrabungsstätte ist intakt

Dr. Helen Fronius, Referentin der Präsidentin der Klassikstiftung, sprach stellvertretend ein Grußwort am Forschungspfeiler in Ehringsdorf.

Rund 40 Interessierte fanden am Sonntagmittag zum Tag des Geotops den Weg auf das Museumsfreigelände des ehemaligen Travertin-Steinbruchs in Ehringsdorf. Federführende Organisatoren sind die Ortsteilräte Günter Zimmermann und Rainer Barthel. Auch sie sind gespannt darauf, welche Ideen die Klassik-Stiftung im Zusammenhang mit dem Ilmpark als Außenstandort der Bundesgartenschau verfolgt. Die erhofften Einblicke gab es am Wochenende allerdings nicht: Stiftungs-Präsidentin Ulrike Lorenz musste wegen einer Konferenz kurzfristig absagen. Ihre Referentin Helen Fronius betonte in ihrem Grußwort am Forschungspfeiler in Ehringsdorf die Schnittstellen von Stiftung und Geotop, unter anderem durch Goethes wissenschaftliches Interesse und seine Sammlerleidenschaft.