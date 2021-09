Interkulturelle Woche in Weimar: Von Lesung über Dialog bis zur Party

Ein Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter und Paul auf dem Herderplatz eröffnet am 26. September um 10 Uhr die 32. Interkulturelle Woche in Weimar.

Mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche wird am Sonntag, 26. September, um 10 Uhr die 32. Interkulturelle Woche in Weimar eröffnet. Unter dem bundesweiten Motto „#offen geht“ wollen der Ausländerbeirat, die Ausländerbeauftragte und zahlreiche Partner bis 6. Oktober ein buntes Programm anbieten.

Der deutsch-indische Autor Anant Kumar wird am 27. September bei der Kulturbrücke Palästina-Thüringen aus seinem Buch „Berlin – Bombay“ lesen. Die Adenauer-Stiftung richtet den 12. Hafis-Menschenrechtsdialog aus. Dazu gehören am 30. September ab 18 Uhr im Mon Ami die öffentliche Buchlesung „Frauenrechte im Iran und weltweit“ sowie ein Gespräch mit der Autorin Natalie Amiri, Fahime Farsaie und Michael Brand (Eintritt frei, Anmeldung unter Anmeldung-berlin@kas.de).

Der Interreligiöse Dialog richtet am 1. Oktober sein Running Dinner als Abendspaziergang aus. Er beginnt im Haus des Orients (Rießnerstr.) der muslimischen Gemeinde mit einer Ausstellung mit Malerei und Handarbeiten und Gesprächen. Ebenfalls am 1. Oktober beginnt die Ausstellung „Huldigung an Hafez“ von Günther Uecker in der Kunsthalle Harry Graf Kessler. Zum Abschluss richten am 6. Oktober Caritas und Awo eine Interkulturelle Frauenparty im Mon Ami aus.

