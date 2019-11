Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Internationales Konzertereignis zum Lehrstuhl-Jubiläum

Unter dem Titel „Welt der Klangfarben. Klangfarben der Welt“ feiert der Unesco-Lehrstuhl für Transcultural Music Studies an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass erklingt am Freitag ein Konzert mit Musikern aus fünf geografischen Regionen.

In der ersten Konzerthälfte spielt der brasilianische Künstler Ivan Vilela das zehnsaitige Gitarreninstrument Viola Caipira. Er lehrt an der Universität São Paulo und zählt zu den bedeutendsten Virtuosen des Instruments, hat seine Geschichte erforscht und die Spieltechniken weiterentwickelt. Nach der Pause kommt das internationale „Sound Affinities Ensemble“ auf die Bühne, geleitet von Mehdi Aminian (Iran), der auf der Längsflöte Ney und der Langhalslaute Setar spielt sowie singt. Zum Ensemble gehören ferner Emmanuel Hovhannisyan (Armenien) auf dem Holzblasinstrument Duduk, Nora Thiele (Deutschland) unter anderem auf der Rahmentrommel sowie Yesun-Erdene Bat (Mongolei) auf der Pferdekopfgeige Morin Khuur sowie als als Ober-und Untertonsänger. Das vierköpfige „Sound Affinities Ensemble“ gründete sich auf Initiative des Lehrstuhls für Transcultural Music Studies (TMS) Er wurde 2009 am Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena eingerichtet. Erforscht werden historische und aktuelle Prozesse des Kulturtransfers, der Musik prägt.

Freitag, 29. November, 19.30 Uhr; Fürstenhaus; Eintritt frei