Internationale Weihnacht im eigenen Wohnzimmer

Viele internationale Studenten der Bauhaus-Universität oder der Musikhochschule „Franz Liszt“ verbringen Weihnachten weit von ihrem Heimatland entfernt oder stammen aus Kulturkreisen, in denen Weihnachten gar nicht gefeiert wird. Um ihnen das Miterleben der Feiertage in Deutschland zu ermöglichen, sucht das Studierendenwerk Thüringen Familien und alleinstehende Menschen, die internationale Studierende am 24. oder 25. Dezember einen gesamten Tag oder einen Abend zu sich einladen.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass sich an diesen Tagen niemand einsam in den Studienorten fühlt“, erklärt Kilian Raynaud, der das Projekt als deutsch-französischer Freiwilliger beim Studierendenwerk betreut. Mit internationalen Studierenden das Weihnachtsfest zu verbringen, biete den Gastgebern die Gelegenheit, etwas über das Land und die Kultur des Studierenden zu erfahren, sich in dessen Sprache zu unterhalten oder vielleicht sogar ein landestypisches Gastgeschenk zu erhalten. Die ausländischen Gäste bekommen auf diese Weise die Chance, mehr in die deutsche Kultur einzutauchen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und die Gastfreundschaft ihrer „Heimat auf Zeit“ zu erleben.

Das Projekt wurde im Vorjahr erstmals im Rahmen des Deutsch-Französischen Freiwilligendienstes beim Studierendenwerk Thüringen durchgeführt. Aufgrund der hohen Resonanz wird es fortgeführt. Alle Interessenten können sich unter Angabe vorhandener Fremdsprachenkenntnisse bis zum 3. Dezember bei Kilian Raynaud melden, der dann zwischen Studierenden und Familien vermitteln wird: kilian.raynaud@stw-thueringen.de