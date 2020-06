Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Internationales Filmprojekt

Das deutsch-israelische Filmprojekt „Bauhaus Remains“, das in Koproduktion zwischen der Tel Aviv University und der Bauhaus-Uni Weimar entstanden ist, wird im Rahmen des Programms des renommierten London Festival of Architecture erstmals online präsentiert. In vier Filmen wird das Bauhaus von seinen Wurzeln in Weimar bis hin zum „White City of Tel Aviv“ künstlerisch reflektiert und filmisch-experimentell begleitet. Nach einer intensiven Vorbereitungs- und Recherchephase produzierten Studierende der Tel Aviv University und der Bauhaus-Uni in gemischten Teams vier dokumentarische Kurzfilme. Weimar, Berlin, Tel Aviv sowie zwei israelischen Kibbuzim wurden als Drehorte für die gemeinsame Produktion festgelegt. „Bauhaus Remains“ ist noch bis 17. Juni nun erstmalig online zu sehen.