Inzidenz auch im Weimarer Land unter 100

Fünf von 1072 Schnelltests in Weimars Testzentren waren am Mittwoch positiv und werden jetzt im Labor überprüft.

Weimar. Geringe Neuinfektionen in Stadt und Kreis, aber zwei Tote im Weimarer Land.

Das Weimarer Land vermeldet erstmals seit dem 20. Februar wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Mit 86,4 je 100.000 Einwohner kann auch der Kreis auf weitere Lockerungen hoffen. Dazu müssten die Inzidenzwerte bis einschließlich Dienstag unter 100 bleiben.





Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstag acht Neuinfektionen in Weimar und neun im Weimarer Land. Dort sind allerdings auch zwei weitere Menschen an oder mit Corona gestorben.

In der Stadt waren 98 Menschen aktiv infiziert, im Landkreis 371.