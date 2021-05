Schulen und Kitas können in Weimar öffnen

In Weimar wurden am Dienstag 850 Schnelltests in den öffentlichen Testzentren durchgeführt. Ein Test war positiv.

Weimar. In Weimar liegt die Inzidenz seit sechs Werktagen unter 165.

Es bleibt dabei: Schulen und Kindergärten in Weimar können Donnerstag, 6. Mai, wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Das wird auch durch die Mittwochszahlen aus dem Gesundheitsamt nicht in Frage gestellt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

In der Stadt sind 9 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 bestätigt worden. Ein Infektionsfall wurde durch die Datenbereinigung mit der neuen Software Sormas X ergänzt. Damit gab es in der Stadt 154 Infizierte. Sieben Patienten werden stationär behandelt. Das RKI weist eine 7-Tage-Inzidenz von 114,98 je 100.000 Einwohner aus.

Im Weimarer Land wurden Mittwoch 17 Neuerkrankungen bestätigt. 456 (-5) Personen sind aktuell erkrankt, 21 befinden sich in stationärer Behandlung. Die Inzidenz wurde mit 202,1 ausgewiesen.