Inzidenz im Kreis weiterhin 0,0

Apolda. Das Weimarer Land verzeichnete auch am Wochenende keinen weiteren Corona-Fall. Der Inzidenzwert liegt weiterhin bei 0,0.

Ohne Neuinfektion mit dem Coronavirus blieb das Weimarer Land auch am Wochenende. Das Gesundheitsamt des Kreises musste keine weitere positiv getestete Person verzeichnen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner nach Angaben aus dem Landratsamt weiterhin bei 0,0. In häuslicher Absonderung befinden sich derzeit 45 Reiserückkehrer. Das sind zwei mehr als am Freitag. Die Stadt Weimar veröffentlichte am Wochenende keine aktuellen Zahlen.