Inzidenz in Weimar und Umgebung weit unter Bundesniveau

Weimar. Keine Corona-Neuinfektionen in Weimar und im Landkreis

Bundesweit liegt sie wieder über 35 – für das Weimarer Land wird die Sieben-Tage-Inzidenz weiter mit null ausgewiesen. Und auch Weimar liegt mit 4,6 sehr niedrig. Über das Wochenende wurden in Stadt und Kreis keine weiteren Neuinfektionen bekannt. In Weimar gab es bis Montag fünf aktuell Infizierte. Keiner von ihnen muss stationär behandelt werden. Im Weimarer Land war gar keine infizierte Person bekannt. In Quarantäne sind 46 Menschen in Weimar und 45 im Landkreis.